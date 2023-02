Um relatório do jornal WSJ aponta que os EUA e a Europa culpam os chineses de mobilizar seus tribunais para comprometer os direitos de propriedade intelectual estrangeiros e beneficiar as empresas nacionais.

Apoiando estas acusações, os diretores das empresas ocidentais afirmam que Pequim está tentando anular as demandas das empresas estrangeiras ligadas à proteção de patentes, principalmente aquelas consideradas importantes, como as tecnológicas, produtos farmacêuticos e terras raras.

EUA gritam sobre a proteção do mundo , mas ganham bom dinheiro no conflito ucraniano, diz MRE chinês

A “nova arma” chinesa foi considerada um “grave problema” pela UE em 2021, alegando que as ações chinesas estariam favorecendo as partes interessadas do próprio país em setores estratégicos, enquanto prejudica as companhias ocidentais.