O ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, disse que Moscou está determinada a manter relações amistosas com a Moldávia e não gosta do fato de este país estar sendo usado para fins anti-russos. Ele conectou as crescentes acusações contra a Federação Russa com o desejo da liderança da Moldávia de afastar as acusações de falhas na política socioeconômica.