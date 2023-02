Dólar americano perderá domínio global – Putin – CMIO

O presidente russo diz que Moscou cooperará com seus parceiros para desenvolver um sistema seguro para acordos internacionais

Os Estados Unidos e outras moedas ocidentais inevitavelmente perderão sua posição de liderança nas transações transfronteiriças globais, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira.

Em seu discurso anual à Assembleia Federal, o chefe de Estado disse que Moscou cooperaria com seus aliados para construir um sistema seguro de acordos internacionais que não dependam do dólar ou do euro.

Segundo Putin, as atuais políticas dos Estados ocidentais estão fazendo com que o dólar americano e o euro percam sua universalidade nos pagamentos internacionais.

Ele explicou que os ex-parceiros ocidentais da Rússia estão forçando Moscou a cortar acordos em dólares e outras moedas ocidentais.

Em dezembro, Putin afirmou que a participação das transações em rublos no comércio exterior da Rússia havia dobrado desde o início de 2022 e agora representava um terço dos assentamentos do país. Ele projetou que o uso de moedas nacionais no lugar do dólar americano e do euro no comércio com os parceiros internacionais da Rússia continuaria a crescer.

O processo de desdolarização da economia russa começou em 2014, quando as nações ocidentais introduziram as sanções iniciais contra Moscou devido à reunificação da Crimeia com a Rússia, que antes fazia parte da Ucrânia. As sanções impostas desde o início da operação militar na Ucrânia aceleraram o processo, principalmente depois que mais de US$ 300 bilhões em reservas cambiais russas e outros ativos foram congelados pelos EUA e seus aliados.

