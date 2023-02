Gigante francesa de energia processa Gazprom — CMIO

A empresa de serviços públicos francesa Engie anunciou na terça-feira que iniciou um procedimento de arbitragem contra a Gazprom da Rússia por seu descumprimento das obrigações de fornecimento de gás. A empresa com sede em Paris disse que queria o pagamento de multas contratuais, bem como compensação por danos resultantes da interrupção do fornecimento.

A Gazprom disse que interrompeu as entregas de gás natural em agosto, depois que o lado francês não pagou integralmente as entregas de julho.

“Este procedimento de arbitragem deve-se à escassez significativa de entregas da Gazprom Export LLC para a Engie em meados de junho de 2022, seguida pela decisão unilateral da Gazprom Export LLC no final do verão de 2022 de reduzir suas entregas para a Engie devido a um desacordo entre as partes. …” a empresa declarou em seu relatório anual.

Em agosto, a Gazprom anunciou que havia cortado o fornecimento de gás à empresa francesa, que não pagou integralmente as entregas de julho. A Gazprom informou a Engie que cessaria as entregas de gás a partir de 1º de setembro até o momento em que receber o pagamento do gás já fornecido. Fazer qualquer outra entrega de gás sem receber o pagamento integral pelo fornecimento anterior é impossível de acordo com a lei russa.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia corta fornecimento de gás à gigante francesa de energia

Enquanto isso, a Engie disse no outono passado que conseguiu superar as interrupções nos fluxos de gás russo sem implicar no fornecimento físico, incluindo GNL.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT