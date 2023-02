O especialista avaliou a probabilidade de a RPDC realizar um novo teste nuclear

A última vez que a Coreia do Norte testou uma arma nuclear foi em setembro de 2017. A possibilidade de um sétimo teste nuclear “a qualquer momento” foi discutida na Coréia do Sul e no Japão já no verão passado, e os supostos prováveis ​​intervalos de tempo foram mencionados várias vezes. A última vez que a possibilidade de um teste nuclear não foi descartada foi no último fim de semana em conexão com o lançamento do míssil balístico intercontinental Hwaseong-15 pela RPDC.