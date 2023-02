China testa tecnologia de mísseis ‘ataque espacial fantasma’ – mídia – CMIO

Cientistas afirmam que podem usar espaçonaves para confundir e sobrecarregar os sistemas de defesa antimísseis inimigos

Engenheiros militares chineses desenvolveram um método baseado no espaço para dominar sofisticados sistemas de defesa antimísseis, de acordo com uma reportagem da mídia local. A tática ainda não foi testada na vida real, onde os cientistas alertam que pode levar a uma guerra nuclear não intencional.

Em uma simulação de computador, pesquisadores do Exército Popular de Libertação da China (PLA) lançaram um míssil balístico no espaço, onde lançou três pequenas espaçonaves acima da atmosfera da Terra. Essas espaçonaves enviaram sinais falsos de volta aos radares de alerta de mísseis terrestres, fazendo-os pensar que muitos outros mísseis estavam chegando.

As estações de radar responderam lançando mísseis interceptores contra as ogivas inexistentes.

O trabalho de pesquisa foi publicado no Journal of Electronics and Information Technology em chinês no início deste mês, informou o South China Morning Post na segunda-feira.













A equipe de cientistas disse que projetou sua espaçonave para enganar várias estações de radar ao mesmo tempo, operando dentro da margem de erro desses locais. A simulação poderia ser facilmente ampliada para incluir mais espaçonaves, disseram eles, o que poderia sobrecarregar uma sofisticada rede de defesa antimísseis e abrir um adversário para um ataque subsequente com mísseis reais.

“Há muitos outros detalhes que não discutimos neste artigo,” a equipe escreveu.

O avanço ocorre apesar da posição repetidamente declarada de Pequim de que se opõe à militarização do espaço. O governo chinês acusou os EUA de “parede de pedra” a “iniciativa de controle de armas espaciais” liderada pela China e pela Rússia, e de “agravando ainda mais a tendência de transformar o espaço sideral em uma arma e um campo de batalha.”

Ao contrário dos EUA, no entanto, a China não designa formalmente o espaço como um “domínio de combate à guerra”, e é improvável que a pesquisa mais recente seja usada contra um adversário de nível semelhante, como os EUA, disse um cientista espacial em Pequim ao South China Morning Post.

“É improvável que essa força espacial fantasma seja usada contra um oponente poderoso,” disse o cientista, citando o risco de retaliação nuclear, já que os radares mostram ogivas falsas caindo. Em vez disso, ele afirmou, “servirá como dissuasão estratégica.”