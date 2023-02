Comércio da Rússia com o estado do Golfo atinge recorde – oficial – CMIO

O crescimento ocorre apesar da crescente pressão dos EUA sobre Abu Dhabi para restringir o comércio com Moscou

O volume de negócios da Rússia com os Emirados Árabes Unidos está se expandindo rapidamente e atingiu recordes históricos no ano passado, anunciou o vice-primeiro-ministro russo Denis Manturov, que atua como ministro do comércio e indústria, na segunda-feira.

A cooperação econômica cresceu apesar das sanções ocidentais contra Moscou, com o volume de negócios aumentando 68%, para US$ 9 bilhões em 2022, disse o ministro a repórteres nos bastidores da exposição internacional de defesa IDEX 2023 em Abu Dhabi.

“A parceria entre nossos países está aumentando e essa tendência positiva se reflete nas estatísticas do comércio Rússia-EAU”, Manturov afirmou, acrescentando que a cooperação econômica atingiu novos patamares.

Ele lembrou que os Emirados Árabes Unidos mantiveram o primeiro lugar entre os países árabes no comércio com a Rússia, com as exportações de Moscou para Abu Dhabi saltando 71%, para US$ 8,5 bilhões. As importações aumentaram 6%, para US$ 500 milhões.

O desenvolvimento ocorre quando os EUA estão intensificando a pressão sobre o estado do Golfo para restringir o comércio com Moscou.

No início deste mês, o subsecretário de terrorismo e inteligência financeira do Tesouro dos EUA, Brian Nelson, se reuniu com autoridades dos Emirados Árabes Unidos para discutir medidas para reprimir a evasão de sanções, informou a Bloomberg, citando fontes.

De acordo com o veículo, Washington está preocupado com o aprofundamento dos laços financeiros de Abu Dhabi com Moscou, pois eles atrapalham seus esforços para isolar a Rússia.

