Japão e China expressam suas preocupações de segurança um ao outro

O ministro das Relações Exteriores do Japão , Yoshimasa Hayashi, anunciou a retomada do diálogo em Munique após uma reunião com Wang Yi, chefe da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do PCC, na semana passada. Durante a reunião, as partes saudaram a realização do Diálogo de Segurança Japão China , negociações entre departamentos diplomáticos, negociações sobre a parceria econômica Japão China e concordaram em continuar os contatos em vários níveis, incluindo chefes de estado e ministros das Relações Exteriores.