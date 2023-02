Ex-ministro acusado de revelar segredos de Estado — CMIO

O caso centra-se em operações conjuntas de espionagem das agências de inteligência dos EUA e da Dinamarca, que supostamente espionaram os líderes ocidentais.

O ex-ministro da Defesa da Dinamarca, Claus Hjort Frederiksen, foi acusado de divulgar segredos de Estado, depois de alegar que a inteligência militar dinamarquesa trabalhou com a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) para espionar várias autoridades estrangeiras, entre elas a ex-chanceler alemã Angela Merkel.

Frederiksen confirmou as acusações em um post no Facebook na terça-feira, dizendo que havia sido indiciado pelo “revelação ou repasse de segredos de Estado”. Ele insistiu em sua inocência, no entanto, alegando que as acusações são motivadas por política

“Nego ter ultrapassado os limites da minha ampla liberdade de expressão como político e não revelei supostos segredos de Estado. Período,” ele disse, acrescentando “Vou exigir um julgamento com júri, pois este é um caso político.”













As autoridades dinamarquesas se recusaram a citar o nome de Frederiksen ao discutir as acusações, com o promotor Jakob Berger Nielsen dizendo que o caso “inclui informações altamente classificadas que não podem ser apresentadas abertamente.”

Embora os detalhes da acusação de segredos de estado permaneçam em sigilo, depois de enfrentar acusações preliminares no ano passado, Frederiksen sugeriu que o caso estava ligado a comentários públicos que ele fez sobre missões de vigilância conjuntas envolvendo o Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca e a NSA. Em várias entrevistas à mídia em 2020 e 2021, Frederiksen disse que a agência dinamarquesa ajudou a NSA a espionar autoridades de alto escalão na França, Alemanha, Noruega e Suécia – incluindo a então chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e vários de seus rivais políticos.

Embora a participação da NSA na espionagem tenha sido revelada pelo denunciante Edward Snowden – que vazou um enorme tesouro de documentos classificados enquanto trabalhava como empreiteiro privado em 2013 – o papel da Dinamarca só veio à tona em relatórios subsequentes da mídia, que citaram uma análise confidencial da inteligência dinamarquesa realizada após as revelações de Snowden.

Frederiksen serviu como ministro da Defesa entre 2016 e 2019 e mais tarde entrou para a política no Partido Liberal da Dinamarca. Ele se aposentou da vida pública no ano passado, no entanto, o que significa que sua imunidade parlamentar expirou e agora ele pode ser processado.

Nenhuma data de julgamento foi marcada para o ex-funcionário, que pode pegar até 12 anos de prisão se for condenado.