China nomeia os EUA como ‘top disruptor’ – CMIO

Pequim reagiu depois que um diplomata sênior dos EUA afirmou que a China ameaça a “ordem internacional baseada em regras”

A China rotulou os Estados Unidos de “top disruptor” no cenário mundial, dizendo que Washington busca “hegemonia” sobre outras nações depois que um funcionário americano criticou Pequim por “agressivo” políticas.

Durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, foi solicitado a responder a comentários recentes da vice-secretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman, que acusou a República Popular de tentar “reformular a ordem internacional baseada em regras”.

“Os fatos provaram plenamente que os EUA são o principal disruptor das regras e da ordem internacional. A hegemonia é a marca registrada de sua abordagem para… assuntos internacionais,” disse Wang, acrescentando “São os EUA, não a China, que minam e atropelam as regras internacionais.”

O porta-voz passou a citar "abusos" pelos militares dos EUA no Iraque, Síria e Afeganistão, bem como o uso de sanções para "coerção," "saque" e "exploração," dizendo que a política externa americana tem sido "criando divisão e alimentando o confronto em todo o mundo."













A intervenção dos EUA na Ucrânia também mostra que Washington está “uma fonte de problemas ao invés de ‘defensor da paz’ ​​para o mundo,” Wang disse, observando que os EUA inundaram o campo de batalha ucraniano com mais armas do que qualquer outro país.

“Isso faz as pessoas se perguntarem… se os EUA acham que é razoável dizer ao mundo que querem a paz e, no entanto, sentar e assistir sua indústria de defesa enchendo seus bolsos,” Ele continuou.

Os comentários de Sherman sobre a China foram feitos no início deste mês em um evento organizado pela Brookings Institution, um think tank com sede em Washington, DC, onde o diplomata sênior falou repetidamente sobre o “desafios” colocada por Pequim.

“Sabíamos que a República Popular da China é o desafio geopolítico de ritmo de nossa era, que testará a diplomacia americana como poucas questões na memória recente. Reconhecemos que a RPC é o único concorrente com a intenção e os meios para remodelar a ordem internacional baseada em regras”, disse ela, acusando a China de “agressivo” políticas no exterior.

Enquanto Sherman também culpou a República Popular por “uma clara violação da nossa soberania nacional e do direito internacional” depois que um balão chinês de alta altitude caiu no espaço aéreo dos Estados Unidos no final de janeiro, Wang rejeitou qualquer sugestão de que a nave fosse destinada a espionagem.

“Apesar da comunicação repetida da China, os EUA fecharam os olhos para os fatos simples e teceram a narrativa do ‘balão de espionagem’”, disse ele, acrescentando que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, “deu a ordem e os caças americanos derrubaram descaradamente o dirigível chinês. Este é mais um exemplo da hegemonia dos EUA.”

As tensões EUA-China aumentaram significativamente no ano passado, com as relações se deteriorando rapidamente após uma visita a Taiwan da então presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, no verão passado. Além de uma nova rodada de sanções impostas pelo incidente com o balão, o governo Biden também realizou trânsitos quase mensais do disputado Estreito de Taiwan com navios de guerra dos EUA, apesar das inúmeras advertências de Pequim, que considera Taiwan parte de seu território soberano.