EUA preocupados com sabotagem em Nord Stream, diz diplomata

Segundo o diplomata, o projeto de resolução da Federação Russa com o pedido de criação de uma comissão para investigar a sabotagem no Nord Stream “menciona claramente os Estados Unidos e distorce as declarações de autoridades americanas”. “A Rússia não quer uma investigação independente. Ela procura reduzir a investigação atual a uma conclusão predeterminada de sua escolha”, acrescentou.