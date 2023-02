O ex-presidente prometeu “limpar a casa” e expurgar Washington de “belicistas”

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou “belicistas e globalistas ‘America Last’” no Departamento de Estado por levar a Ucrânia a um conflito. Trump, que está concorrendo ao cargo em 2024, prometeu livrar Washington de “belicistas, fraudes e fracassos” se eleito novamente.

Em um vídeo de campanha divulgado na terça-feira, Trump alertou que “A Terceira Guerra Mundial nunca esteve tão perto do que agora” e colocou a culpa em “todos os belicistas e globalistas da ‘America Last’ no Estado Profundo, no Pentágono, no Departamento de Estado e no complexo industrial de segurança nacional.”

O ex-presidente destacou Victoria Nuland, a vice-secretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, que disse ser “obcecado em empurrar a Ucrânia para a OTAN.”

Trump declarou que Nuland e “outros como ela” no Departamento de Estado apoiou o 2014 “levantamentos” na Ucrânia, que viu o ex-presidente eleito democraticamente, Viktor Yanukovych, substituído pelo pró-Ocidente Petro Poroshenko, que então iniciou uma campanha de repressão militar contra o povo de Donetsk e Lugansk.

Nuland se reuniu com manifestantes em Kiev em 2014, onde prometeu a políticos pró-ocidentais um programa de garantia de empréstimos de bilhões de dólares e assistência militar. Em uma infame ligação vazada entre Nuland e o então embaixador dos EUA na Ucrânia, Geoffrey Pyatt, a dupla discutiu a escolha de um líder para substituir Yanukovych de uma lista de políticos da oposição.













Trump afirmou, como fez em várias ocasiões no ano passado, que o conflito na Ucrânia teria “nunca aconteceu se eu fosse seu presidente.”

“Fui o único presidente que rejeitou os conselhos catastróficos de muitos dos generais, burocratas e supostos diplomatas de Washington que só sabem como nos colocar em conflitos”, disse. ele continuou, acrescentando que “Precisamos nos livrar do establishment globalista corrupto que estragou todas as principais decisões de política externa por décadas.”

“O Departamento de Estado, o Pentágono e o estabelecimento de segurança nacional serão lugares muito diferentes até o final do meu governo”, disse. disse Trump, alegando que “os fomentadores de guerra, fraudes e fracassos nos altos escalões de nosso governo terão desaparecido.”

Oposição à América “guerras para sempre” foi um componente central da plataforma de Trump em 2016. Embora Trump tenha sido o primeiro presidente em décadas a não envolver os EUA em um novo conflito estrangeiro, ele foi criticado por sua base por contratar brevemente o famoso falcão de guerra John Bolton como seu conselheiro de segurança nacional e por autorizar ataques com mísseis contra a Síria.

Embora o presidente Joe Biden tenha prometido fornecer armas indefinidamente a Kiev, Trump afirmou que ligaria para o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, e para o presidente russo, Vladimir Putin, se eleito e “ter um acordo fechado em 24 horas.”