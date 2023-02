Parceiros da ONU não desejam cooperar na investigação da sabotagem do Nord Stream, diz Nebenzya

Rússia apresentou um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU solicitando ao secretário-geral da ONU que conduza uma investigação internacional independente para verificar os fatos que o jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer Seymour Hershde acordo com uma fonte ligada ao assunto.

Em setembro de 2022, ocorreram explosões subaquáticas em três dos quatro tubos dos gasodutos submarinos que formam os gasodutos Nord Stream 1 e 2, construídos para transportar anualmente 110 bilhões de metros cúbicos de gás russo para a Europa. Alemanha, Dinamarca e Suécia lançaram investigações separadas sobre o incidente.

Em 8 de fevereiro, Hersh publicou um relatório dizendo que mergulhadores da Marinha dos EUA plantaram explosivos para destruir os gasodutos Nord Stream durante os exercícios Baltops da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no verão de 2022. A Noruega ativou as bombas três meses depois, segundo o jornalista.

O governo dos EUA negou repetidamente seu envolvimento na sabotagem dos gasodutos russos, enquanto o governo russo exigiu uma investigação aberta.