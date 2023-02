Apresentador do Sky News caiu na gargalhada com o vídeo de Biden – CMIO

A apresentadora australiana deu uma gargalhada no ar durante uma discussão sobre a saúde do líder norte-americano

A apresentadora do Sky News Australia, Rita Panahi, caiu na gargalhada ao vivo depois de assistir a uma montagem dos erros mais memoráveis ​​do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O incidente ocorreu durante um programa na segunda-feira que discutiu o recente exame médico de Biden, que descobriu que o líder de 80 anos era “vigorosa”, “saudável”, e “apto para o serviço.”

O grupo de jornalistas australianos questionou o diagnóstico feito na semana passada pelo médico da Casa Branca e mostrou uma compilação dos deslizes do presidente dos Estados Unidos para demonstrar seu ponto de vista.

Panahi não se conteve depois de assistir a um clipe de Biden contando uma história de quando era jovem e trabalhava como salva-vidas em uma piscina.

“Eu sento no banco, e está ficando quente, eu tenho pernas cabeludas que viram… que viram, hum, loira no sol. E as crianças costumavam subir e colocar a mão na piscina e esfregar minha perna para que ficasse reta e observar o cabelo voltar a crescer. Eles olhariam para isso. Então, aprendi sobre baratas, aprendi sobre crianças pulando no meu colo e adorei crianças pulando no meu colo”, Biden disse no vídeo.













Depois que a filmagem terminou, a apresentadora caiu na gargalhada e parecia ter lágrimas nos olhos.

“Desculpe. Sim, nenhum homem jamais esteve melhor equipado para liderar os EUA e, de fato, o mundo livre do que o atual comandante-em-chefe. Estamos em boas mãos, pessoal,” Panahi disse sarcasticamente.

Segundo o apresentador de TV, a história de Biden só poderia vir de “um homem são no auge da condição física e mental.”

Mais tarde, ela postou novamente um vídeo do segmento no Twitter, dizendo “às vezes você ri tanto que chora… mas normalmente não no ar.”

Os comentários que tanto divertiram o jornalista foram registrados em 2017 em Wilmington, Delaware, durante uma cerimônia dedicada à renomeação da piscina onde Biden havia trabalhado. A instalação agora é conhecida como ‘Centro Aquático Joseph R. Biden Jr.’.

O vídeo com as falas do atual presidente dos Estados Unidos sobre sua “pernas cabeludas” não se tornou viral até 2019, com Panahi entre os que o compartilharam nas redes sociais na época.