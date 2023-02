A Polônia fechou o movimento de caminhões bielorrussos no último posto de controle de trabalho

A declaração do Ministério do Interior e da administração da Polônia diz que “em conexão com as restrições impostas pelas autoridades bielorrussas às transportadoras polonesas quanto à possibilidade de cruzar a fronteira nos pontos de fronteira bielorrusso-lituano e bielorrusso-letão, o Ministro Mariusz Kaminski decidiu restringir o movimento de caminhões bielorrussos no posto de fronteira Kukuryki-Kozlovichi”.