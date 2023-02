Nebenzya: investigação de europeus visa encobrir rastros dos EUA na sabotagem dos gasodutos

“As investigações que estão sendo realizadas pelos países escandinavos e pela Alemanha não apenas não são transparentes, como também é bastante claro que eles buscam apenas encobrir os rastros e defender seus velhos irmãos americanos”, disse Nebenzya durante reunião do Conselho de Segurança da ONU, nesta terça-feira (21).

A reunião no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU)com relação ao ataque terrorista aos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 ocorre nesta terça-feira (21).

ONU não está em posição de verificar ou confirmar sabotagem do Nord Stream, diz subsecretária-geral

No início deste mês, o jornalista norte-americano vencedor do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, publicou uma matéria detalhando como os mergulhadores da Marinha dos EUA supostamente teriam plantado explosivos sob os gasodutos Nord Stream (Corrente do Norte), que teriam sido ativados pela Noruega três meses depois.