ONU não está em posição de verificar ou confirmar sabotagem do Nord Stream, diz subsecretária-geral

“Também estamos cientes de novos relatórios alegando atos de sabotagem envolvendo os dois gasodutos. Reitero que as Nações Unidas não estão em posição de verificar ou confirmar nenhuma das denúncias relacionadas a esses incidentes e que aguardamos as conclusões das investigações nacionais em andamento”, disse DiCarlo em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.