‘Grande diferença’ entre armar a Ucrânia e a Rússia – Borrell – CMIO

O principal diplomata da UE disse ao ministro das Relações Exteriores da China que Bruxelas se apega a regras diferentes

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, perguntou ao principal diplomata da UE, Josep Borrell, por que ele estava tão preocupado com a possibilidade de Pequim fornecer armas à Rússia quando Bruxelas está canalizando armas para a Ucrânia, disse Borrell a repórteres.

Wang e Borrell se encontraram na Conferência de Segurança de Munique na semana passada, após a qual o último alertou na segunda-feira que qualquer assistência chinesa aos militares russos seria considerada um “linha Vermelha” pela UE.

Falando a repórteres em uma reunião da OTAN na terça-feira, Borrell disse que ele e Wang tiveram um “conversa franca” em Munique.

Durante esta conversa, Wang deixou claro que “A China não fornece armas a países em guerra” e não tinha planos de fornecer armas à Rússia. Isso, disse Wang, “é o princípio da política externa da China”, de acordo com a lembrança de Borrell.

No entanto, Borrell disse que Wang perguntou a ele: “Por que você mostra preocupação comigo, talvez fornecendo armas para a Rússia quando você está fornecendo armas para a Ucrânia?”













Borrell disse que respondeu explicando o “grande diferença” entre esses cenários, apontando “o que está em jogo para nós, europeus, na guerra da Ucrânia.” No entanto, ele não compartilhou sua explicação com a imprensa.

Borrell não é o único diplomata ocidental sênior a advertir Pequim sobre seu suposto apoio aos militares da Rússia. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou na semana passada que Washington já estava ciente do apoio não letal da China a Moscou e ameaçou “consequências sérias” se esse apoio escalado para armas letais.

O Ministério das Relações Exteriores da China respondeu a Blinken de maneira semelhante à de Wang a Borrell, instando os EUA a “refletir seriamente” sobre seu papel em atiçar o conflito na Ucrânia. “São os EUA, não a China, que estão despejando armas no campo de batalha”, um porta-voz do ministério disse na segunda-feira.

A China pediu repetidamente uma solução pacífica para o conflito e planeja lançar uma proposta de paz em um futuro próximo. Enquanto isso, Pequim e Moscou intensificaram seu comércio bilateral desde o início da operação militar da Rússia na Ucrânia em fevereiro passado, e ambos os países estão atualmente participando de exercícios navais trilaterais com a África do Sul.

Antes de uma possível visita do presidente chinês Xi Jinping a Moscou nesta primavera, Wang realizou uma reunião na capital russa com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolay Patrushev, na terça-feira. As relações sino-russas são “sólido como uma rocha e resistirá a qualquer teste da situação internacional em mudança”, Wang disse após a reunião.