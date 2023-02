Maiores poluidores europeus de roupas no Quênia revelados – CMIO

Alemanha, Polônia e Reino Unido são os responsáveis ​​por enviar o maior número de roupas inúteis para a nação africana

A UE e o Reino Unido exportam um total de 74 milhões de peças de roupas inúteis para o Quênia todos os anos, segundo uma investigação de duas ONGs. Esses tecidos inúteis são frequentemente queimados ou jogados em aterros sanitários, apesar de a maioria ser feita de materiais sintéticos tóxicos, afirma o relatório.

Publicado na semana passada, o relatório constatou que dos 149 milhões de itens têxteis usados ​​exportados para o Quênia todos os anos pela UE e pelo Reino Unido, 74 milhões são instantaneamente classificados como resíduos na chegada. Além disso, quase 50 milhões desses resíduos são à base de plástico, o que significa que não podem ser descartados facilmente.

A Alemanha envia mais desses resíduos de roupas do que qualquer outro país europeu, enviando 25 milhões de itens descartados para o Quênia todos os anos. A Polónia está em segundo lugar, enviando 18,5 milhões, com o Reino Unido enviando 18,3 milhões. Esses três países, juntamente com Hungria, Itália, Bélgica, Lituânia, Estônia, França e Irlanda, são responsáveis ​​por 95% de todas as exportações de roupas de segunda mão da UE para o Quênia.

Essas estatísticas foram compiladas pela Clean Up Kenya e pela Wildlight em nome da Changing Markets Foundation, com sede na Holanda. Ao pesquisar o relatório, as equipes dessas ONGs encontraram roupas de plástico empilhadas em um lixão de quatro andares em Nairóbi, com itens derramados em um rio.













Itens que não são empilhados em aterros semelhantes são frequentemente queimados como combustível, afirmou o relatório. A queima de roupas de poliéster – que representam mais de dois terços dos tecidos produzidos no mundo – “é altamente tóxico e contribui para a poluição do ar, bem como uma miríade de problemas de saúde”, afirmaram os autores do relatório.

A importação de roupas usadas é uma indústria próspera no Quênia, que emprega até 2 milhões de pessoas. No entanto, embora o relatório diga que “a parte do leão” das importações da Europa são resíduos, um porta-voz da indústria disse à Euronews que isso é “desinformação”.

“Este relatório europeu assume que [clothing] comerciantes no Quênia gastam seu dinheiro importando 50% de lixo”, disse o porta-voz, acrescentando que os importadores seriam “tolos” para fazer isso. “Este relatório é humilhante e um insulto a todos os que trabalham no comércio de roupas de segunda mão em todo o continente e, ao espalhar desinformação, ameaça ainda mais milhões de meios de subsistência”, disse. ela adicionou.