Ocidente deve cruzar 'linhas vermelhas' em relação ao apoio militar à Ucrânia, diz líder lituano

O líder da Lituânia – país báltico que faz parte da OTAN e da União Europeia (UE) – saudou a visita surpresa do presidente dos EUA Joe Biden à capital ucraniana que ocorreu na manhã da segunda-feira (20), dizendo que isso enviou uma forte mensagem de união aos aliados e foi a prova de que a Ucrânia não seria abandonada pelo Ocidente.

Biden chegou à capital ucraniana para se encontrar com seu homólogo Vladimir Zelensky, e anunciar um novo pacote de ajuda militar que incluirá munição de artilharia, sistemas antitanque e radares de vigilância aérea no valor de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões).