Sérvia adverte que ‘todo mundo está se preparando para a guerra’ – CMIO

O presidente diz que Belgrado está lucrando com a corrida de armas e munições, mas está preocupado com o cerco da OTAN

A indústria militar da Sérvia aumentou a produção de armas e munições para atender à demanda crescente impulsionada pelo conflito na Ucrânia, disse o presidente Aleksandar Vucic na terça-feira. Em visita à feira de armas IDEX nos Emirados Árabes Unidos, Vucic disse que o mundo está se preparando para a guerra.

“Todo mundo precisa de munição. Todo mundo está comprando de tudo, tudo o que podemos fazer é vendido”, disse Vicic. “Não sei como algumas dessas coisas ainda não foram parar nos campos de batalha da Ucrânia.”

A demanda por coisas como foguetes para sistemas de lançadores múltiplos ‘Grad’ aumentou 70%, acrescentou o presidente sérvio, observando que Belgrado está procurando expandir parte de sua produção de munição, já que está tudo falado.

“A munição está vendendo como pão quente”, disse Vicic.

Ele afirmou que a Rússia usa 35.000 rodadas por dia e a Ucrânia cerca de 16.000, o que se soma ao longo de um ano. A Sérvia está tentando reter pelo menos parte do hardware para suas próprias necessidades, disse Vucic.













“Nosso exército e nosso país devem vir em primeiro lugar. Pelo menos 30% de tudo feito na Sérvia deve ficar na Sérvia”, ele disse aos repórteres. “Só podemos vender o que podemos poupar. Todo mundo quer lutar, todo mundo está se preparando para a guerra.”

Preocupada com sua própria vizinhança, Belgrado também está importando tudo o que pode, incluindo uma oferta de caças Rafale da França. Segundo Vucic, um contrato com os Emirados para drones kamikaze deve ser assinado ainda esta semana.

“Estamos cercados por países da OTAN. A Bósnia-Herzegovina não é [a member]mas as tropas da OTAN também estão lá, assim como em parte do nosso próprio território, no Kosovo”, disse o presidente sérvio.

Questionado sobre a situação na Ucrânia, Vucic disse esperar “grandes mudanças no campo de batalha” nos próximos dois a três dias, o que pode levar a mais pressão ocidental sobre a Sérvia. Até agora, Vucic resistiu às exigências dos EUA e da UE para sancionar a Rússia, insistindo na neutralidade militar de Belgrado no conflito em andamento.

A exposição global de defesa IDEX 2023, realizada em Abu Dhabi, é uma das maiores feiras de armas do mundo. O evento desta semana contou com a participação de 1.350 fornecedores de 65 países. Além da munição, a Sérvia está anunciando seu obus autopropulsado ‘Nora’ e veículos blindados ‘Lazar’ e ‘Milos’.