O Ministério das Relações Exteriores acusou os Estados Unidos de uma política destinada a minar a segurança nacional da Rússia

“Há todas as razões para afirmar que a política dos EUA visa minar a segurança nacional da Rússia , o que contradiz diretamente os princípios e entendimentos fundamentais consagrados no preâmbulo do START, no qual o Tratado se baseia e sem o qual não teria sido concluído. Na verdade, estamos a falar de uma mudança radical das circunstâncias face às que existiam à data da assinatura do START”, lê-se no comunicado divulgado no site do ministério.