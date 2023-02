Hersh diz que não vai testemunhar nem na ONU nem no Congresso dos EUA sobre explosões do Nord Stream

“Porque eu ainda estou escrevendo coisas, e é muito simples. Eu fui chamado por muitos políticos. De todo o mundo . Eu estava falando com os alemães. Eles estão tentando convocar uma grande conferência, eu não sei onde, no Instituto Max Planck, ou em algum lugar assim. Eu simplesmente não faço nada político. Portanto, sou apenas um repórter. Não me envolvo com a ONU. Não me envolvo com o Senado”, disse Hersh à Sputnik.