“Hoje, 21 de fevereiro , na reunião plenária da 29ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Chernihiv, os deputados apoiaram a decisão de renomear as ruas de Chernigov. A decisão foi tomada para implementar a política de limpeza do espaço urbano de topônimos que glorificam, perpetuam, promovem e simbolizam a Federação Russa e a República da Bielorrússia”, diz a mensagem no site do conselho da cidade.

De acordo com o relatório, as ruas e becos com os nomes de Zoya Kosmodemyanskaya, Oleg Koshevoy, Pyotr Tchaikovsky, Alexander Griboedov, Mikhail Lermontov, Alexander Nevsky e Pavel Nakhimov foram renomeados. As ruas Kurskaya, Kostroma, Minsk, Orlovskaya, Brestskaya também foram renomeadas. No total, 37 topônimos foram renomeados por decisão da Câmara Municipal nesta terça-feira.