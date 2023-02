Xi Jinping planejando viagem a Moscou – WSJ — CMIO

O líder chinês usará a visita para promover o plano de paz de Pequim para a Ucrânia, informou a agência

O presidente chinês, Xi Jinping, viajará a Moscou para uma reunião com o colega russo, Vladimir Putin, nos próximos meses, informou o Wall Street Journal na terça-feira. Relatos da viagem chegam quando Pequim procura assumir um papel de liderança na resolução do conflito na Ucrânia.

A visita acontecerá em algum momento de abril ou início de maio, disse o jornal americano, citando “pessoas familiarizadas com o plano.” As fontes afirmaram que Xi usará a cúpula com Putin para pressionar por negociações de paz multipartidárias com o objetivo de encerrar os combates na Ucrânia.

Sucessivas rodadas de negociações de paz fracassaram no ano passado, com Kiev se retirando abruptamente das negociações em Istambul em abril. Funcionários russos e outros em outros lugares afirmaram que as potências ocidentais pressionaram a Ucrânia a abandonar as negociações, apesar de um acordo estar próximo.













O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, anunciou na semana passada que Pequim divulgará em breve um documento descrevendo sua “posição sobre a solução política da crise na Ucrânia.” Wang disse que o plano respeitará o “integridade territorial e soberania” assim como o “preocupações de segurança legítimas” da Rússia e da Ucrânia.

No entanto, o ministro sugeriu que a pressão da China pela paz pode ter o mesmo fim que as negociações do ano passado, como “algumas forças podem não querer que as negociações de paz se materializem”, no que foi visto como uma referência velada à alegada intervenção do Ocidente em Istambul.

Wang chegou a Moscou na terça-feira, e o Wall Street Journal disse que discutirá a visita de Xi com autoridades russas. Wang deve se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, na quarta-feira, mas ainda não está claro se ele falará com Putin.

A China assumiu uma posição relativamente neutra em relação à Ucrânia, com seu Ministério das Relações Exteriores repetidamente pedindo negociações de paz enquanto rotula os EUA de “principal instigador” do conflito. Pequim se recusou a aderir ao regime de sanções liderado pelo Ocidente contra a Rússia e fortaleceu seus laços comerciais com Moscou desde o início da operação militar na Ucrânia em fevereiro passado.