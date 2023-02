Hungria revela custo das sanções anti-Rússia – CMIO

As restrições falharam em interromper o conflito na Ucrânia, ao mesmo tempo em que causaram um duro golpe na Europa, diz o primeiro-ministro Viktor Orban

As sanções introduzidas pela UE contra a Rússia devido à sua operação militar na Ucrânia custaram à economia húngara 10 bilhões de euros, mas não conseguiram interromper o conflito, disse o primeiro-ministro Viktor Orban neste sábado.

As medidas anti-Rússia impostas há quase um ano tiveram um impacto devastador em Budapeste, fazendo disparar os preços da energia e elevando os custos em toda a economia, afirmou Orban em seu discurso anual sobre o estado da nação.

“As sanções tiraram quatro trilhões de forints (mais de € 10 bilhões) dos bolsos dos húngaros”, disse o primeiro-ministro, observando que o governo, o setor corporativo e as famílias do país viram os preços da energia dispararem em 2022.

Segundo Orban, as medidas punitivas “deveria atingir a Rússia, mas atingiu a Europa.” Líderes do bloco buscavam o fim do conflito na Ucrânia, mas “um ano se passou e isso não aconteceu.”













“Não privamos a Rússia de recursos, demos à Rússia ainda mais dinheiro e suprimentos de energia russos [in monetary terms] cresceu 70%”, ele disse.

O líder húngaro acrescentou que, com o aumento acentuado dos custos de energia, os países da UE têm lutado para conter a inflação galopante.

Orban é um crítico veemente da abordagem do bloco ao conflito na Ucrânia e disse repetidamente que as sanções estão prejudicando mais a UE do que a Rússia.

A economia da Hungria depende fortemente da energia russa, e Budapeste resistiu aos planos da UE de proibir completamente as importações de petróleo e gás do país atingido pelas sanções. Após negociações tensas, Budapeste recebeu anteriormente várias isenções das restrições de todo o bloco à compra de combustíveis fósseis russos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT