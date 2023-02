Ministro da Defesa alemão crê que próximas semanas serão decisivas para Ucrânia

“As próximas semanas serão muito decisivas para a Ucrânia, eu acho. Porque, como já descobrimos com o general Mark Millie, há alguns meses em Ramstein, no outono europeu, a nossa maior prioridade é a defesa aérea, e devemos fazer com que isso funcione de uma forma efetiva porque é importante proteger o céu da Ucrânia. Portanto, os próximos três meses são muito crucias, mas não serão decisivos,”acredita Pistorius.