O ex-astro da CNN Chris Cuomo, que agora trabalha para a rede NewsNation, visitou uma academia na Ucrânia, onde diz que os adolescentes estão sendo preparados para ir para o front e lutar contra as forças russas.

O relatório de Cuomo surgiu na semana passada coincidindo com especulações de alguns meios de comunicação de que a Ucrânia está recorrendo ao recrutamento de crianças e pessoas com deficiência durante sua última campanha de mobilização.

O “crianças” de 15, 16 e 17 anos “Tomaram a decisão… de deixar de lado seus sonhos e ter apenas o único propósito de defender seu país”, o jornalista americano contou o que viu na academia.

O relatório apresentou imagens dos adolescentes em uniformes camuflados aprendendo a disparar rifles de assalto por meio de uma simulação de computador, bem como treinando em uma academia, enquanto usavam trajes pretos com o que parece ser uma insígnia militar ucraniana.

Cuomo apareceu ao vivo no NewsNation de Kiev, mas não está claro no relatório onde exatamente a academia para os soldados adolescentes estava localizada.

O jornalista conversou com um dos estagiários, que teria 16 ou 17 anos, perguntando se ele estava preparado para usar suas habilidades recém-adquiridas no campo de batalha. “Definitivamente, estou pronto para isso… mas é assustador,” o menino respondeu.













Ele também queria saber se o jovem estava preocupado com o fato de “A Rússia tem mais pessoas, a Rússia tem mais equipamentos. O resto do mundo apoia a Ucrânia, mas eles não estão aqui lutando com você”.

“Eles não precisam porque têm suas próprias famílias e seu próprio lugar para morar. Nosso país é nossa casa e vamos defendê-la”, o menino insistiu.

Os jovens ucranianos “estão prontos para morrer” lutando contra a Rússia, disse Cuomo, resumindo sua visita à academia.

Apontou que ele próprio tem um filho, que tem 17 anos, confessando: “Não consigo imaginar sua vida sendo uma determinação para salvar sua família e colocar sua vida em risco.”

“Na América, levamos nossas liberdades a sério e falamos sobre isso com tanta profundidade, mas, graças a Deus, nossos filhos não precisam vivê-la”, disse. comentou, referindo-se à experiência de alguns adolescentes ucranianos.

Quanto aos que lutam contra a Rússia, “não é apenas a classe guerreira – é todo mundo que eles podem alcançar,” Cuomo disse sobre a abordagem de Kiev ao conflito.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Ucrânia repõe perdas em combate com condenados e mulheres – fonte RT

Moscou acusou os EUA e outros apoiadores ocidentais do governo de Vladimir Zelensky de pressionar Kiev a lutar contra a Rússia “até o último ucraniano.” As autoridades russas também declararam repetidamente que estavam prontas para resolver o conflito na mesa de negociações, mas não viram nenhuma proposta razoável de Washington ou Kiev. No outono passado, Zelensky assinou um decreto que o proibiu oficialmente de qualquer conversa com seu colega russo, Vladimir Putin.