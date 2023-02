Até sanções suspensas causam sofrimento às vítimas do terremoto na Síria — CMIO

Após anos de bloqueio econômico liderado pelos EUA, uma breve pausa humanitária não é suficiente

Os efeitos do devastador terremoto de magnitude 7,8 que atingiu Türkiye e a Síria no início deste mês estão sendo agravados pelas sanções dos EUA. Mas, apesar de um relaxamento temporário das restrições no país devastado pela guerra e abalado, os problemas ainda existem.

As províncias sírias ainda estão mal preparadas para lidar com a escala do desastre que se abateu sobre elas e agora devem receber todo o apoio para reconstruir seu país. De acordo com as autoridades da Turquia e da Síria, até 42.000 pessoas foram mortas pelos terremotos devastadores, com pelo menos 23 milhões de pessoas afetadas no total. Milhões foram temporariamente deslocados e muitos mais ainda aguardam notícias sobre seus entes queridos e se sobreviveram ou não. A situação tal como está é um desastre total, e o impacto total é impossível de transmitir em meras palavras.

No caso de Türkiye, a resposta da comunidade internacional foi unânime; ajuda foi prometida, equipes chegaram para aliviar o sofrimento e, quaisquer que sejam os atritos políticos entre Istambul e algumas nações ocidentais, prevaleceu um senso de camaradagem humanitária universal. A administração Biden em Washington reagiu ao desastre natural prometendo “qualquer coisa” que Ancara precisava, enquanto a União Europeia mobilizou a resposta de emergência e ofereceu seu serviço de mapeamento por satélite Copernicus para ajudar os socorristas em Türkiye.

No entanto, a situação tem sido muito diferente para a Síria, com apenas algumas nações selecionadas prontas para ajudá-la. O governo dos EUA declarou que não cooperaria com Damasco para lidar com a carnificina dentro do território sírio. O governo sírio solicitou oficialmente ajuda da UE, que alguns estados da UE se recusaram instantaneamente a fornecer. O Reino Unido rapidamente ajudou seu aliado da OTAN, Türkiye, mas recusou ajuda aos sírios que sofriam, e o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, twittou suas condolências a Türkiye e seu povo. em turco mas falhou em reconhecer a Síria. Os sírios não estavam no centro das atenções para receber ajuda do Ocidente e estão sendo ativamente ignorados, apesar da gravidade da situação que enfrentam.













Para agravar as dificuldades está uma infinidade de sanções contra o governo de Damasco, que foram aplicadas pela UE, Reino Unido e Estados Unidos. O pior deles talvez sejam as sanções do Caesar Act de 2019, que prejudicaram gravemente a economia da Síria no pós-guerra e roubaram a capacidade de reconstrução da nação.

As sanções dos EUA foram, de fato, alteradas por um curto período, para permitir que a ajuda humanitária viaje para a Síria, mas o problema com as sanções não é apenas que elas impediram a entrada da ajuda no país por dias.

A terrível situação econômica nas províncias da Síria, um problema anterior à crise atual, minou a capacidade do setor médico de lidar com o grande número de mortos e feridos após um terremoto dessa magnitude. Segundo vários especialistas da ONU, as sanções impostas à Síria já estavam causando uma crise humanitária e deveriam ser suspensas.

“Com mais da metade da infraestrutura vital completamente destruída ou severamente danificada, a imposição de sanções unilaterais aos principais setores econômicos, incluindo petróleo, gás, eletricidade, comércio, construção e engenharia anulou a renda nacional e minou os esforços para a recuperação econômica e reconstrução,” Alena Douhan, relatora especial da ONU sobre medidas coercitivas unilaterais e direitos humanos, disse no ano passado.

A ONU vinculou diretamente a atual epidemia de cólera na Síria às sanções ocidentais, que impediram a reabilitação e o desenvolvimento de redes de distribuição de água em um momento em que 12 milhões de sírios lutam contra a insegurança alimentar.

De acordo com relatos no local, durante os primeiros dias após o terremoto, não havia combustível suficiente para transportar rapidamente as equipes de socorro e resgate às áreas afetadas. Nas áreas controladas pelo governo sírio, a eletricidade funciona apenas algumas horas por dia em circunstâncias normais. Agora, devido às massas de famílias deslocadas, as pessoas sofrem com temperaturas abaixo de zero à noite.

Para agravar os problemas, enquanto a Síria é rica em gás natural e petróleo, os militares dos EUA, juntamente com suas forças procuradas no nordeste do país, ocupam um terço do território da Síria, incluindo seus campos de petróleo e gás. As terras agrícolas mais férteis também foram roubadas do povo sírio pela ocupação americana, que nunca obteve aprovação do Congresso em Washington. Aproveitando essa pressão, Israel também usou o terremoto como uma oportunidade para alegar que o governo sírio havia solicitado ajuda a ele, sabendo que isso refletiria mal em Damasco. O governo sírio nega isso e, embora Israel afirme que a ajuda seria direcionada à Síria, ela foi enviada apenas para Türkiye.













Que o Departamento de Estado dos EUA alterou suas sanções é uma admissão tácita de que eles impediram que a ajuda chegasse à Síria e que Washington está ciente desse fato. Os esforços para negar que as sanções impediram nações estrangeiras de enviar ajuda aos que sofrem, por exemplo no The Washington Post, são enganosos e feitos de má fé.

De acordo com Aron Lund, membro do think tank Century International, com sede em Nova York, embora as sanções não proíbam tecnicamente a ajuda, a realidade no terreno é algo completamente diferente. Os bancos muitas vezes bloqueiam transferências que deveriam pagar fornecedores ou trabalhadores humanitários locais por medo de quebrar as regras de sanções, observou Lund, conforme citado pela Associated Press. Além disso, as sanções na verdade visam a reconstrução dentro da Síria, o que significa que irão bloquear os esforços de reconstrução, quer a destruição tenha resultado da guerra de 12 anos ou do terremoto.

Das quatro principais passagens de fronteira da Síria, durante anos apenas a passagem de Bab al-Hawa para a província de Idlib recebeu um mandato da ONU para entregar ajuda à Síria. Idlib é controlada conjuntamente pelas forças turcas no norte e Hayat Tahrir al-Sham, ligada à Al Qaeda, enquanto o governo sírio não tem acesso territorial direto à travessia e a maioria dos países se recusa a usar o Aeroporto Internacional de Damasco para enviar ajuda.

Além disso, a única travessia da fronteira foi severamente danificada pelo terremoto, privando cerca de 4 milhões de sírios da ajuda da qual dependem. Recentemente, o presidente sírio, Bashar Assad, ofereceu apoio aos civis que vivem na província de Idlib, ajuda que foi rejeitada por Hayat Tahrir al-Sham. O líder sírio também permitiu a abertura de duas passagens adicionais para Idlib, um movimento elogiado pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

A história que se desenrola diante de nossos olhos é a de governos ocidentais amargos e egoístas que colocam sua obsessão pela hegemonia regional acima das questões humanitárias. O que aconteceu com a Síria e Türkiye não deve ser politizado e não deve resultar na morte daqueles que não estão de forma alguma envolvidos.

As sanções à Síria mataram civis inocentes, e a inação do Ocidente em ajudar o povo sírio neste momento equivale a abandonar aqueles que poderiam ter sido salvos. Se agora sabemos que as sanções bloqueiam a ajuda, por que é aceitável que os EUA as congelem apenas temporariamente? Eles não deveriam estar em vigor, e nem as forças dos EUA deveriam ocupar o território sírio.