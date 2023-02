Visita de Biden a Kiev é um sinal para a Rússia de que Washington não vai parar, segundo analista

Conforme foi anunciado recentemente, o presidente dos Estados Unidos inicia uma visita de dois dias à Polônia nesta segunda-feira (20), durante a qual vai se encontrar com os líderes do flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e falar sobre o conflito na Ucrânia. Logo depois, a mídia ucraniana anunciou a reunião de Biden com Vladimir Zelensky em Kiev, informação confirmada posteriormente pelo presidente da Ucrânia e pela Casa Branca.