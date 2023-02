Estado-membro-chave da OTAN reage a alegações de que está ajudando militares russos – CMIO

Türkiye diz que não forneceu a Moscou nenhum produto eletrônico que pudesse ser usado na indústria de defesa

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, rejeitou as alegações de que Ancara está ajudando a Rússia a contornar as sanções ocidentais, fornecendo-lhe produtos de tecnologia. Seus comentários foram feitos depois que Washington teria alertado Türkiye contra fornecer a Moscou qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a lutar na Ucrânia.

Falando em uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na segunda-feira, Cavusoglu foi convidado a comentar sobre as preocupações de Washington de que Türkiye poderia estar exportando itens de tecnologia para a Rússia, violando as sanções ocidentais.

O ministro das Relações Exteriores afirmou que, embora Moscou e Ancara tenham visto recentemente um aumento no comércio bilateral, o país não permitiria “as sanções dos EUA e da UE serão perfuradas através de Türkiye.”

“Não é verdade que produtos como eletrônicos e assim por diante para serem usados ​​na indústria de defesa são exportados para a Rússia por nós”, disse. ele afirmou, acrescentando que Ancara pediu a seus parceiros americanos e europeus que compartilhassem qualquer informação que pudesse apontar para quaisquer violações, para que pudessem ser abordadas.













Cavusoglu observou que, desde o início do conflito na Ucrânia, Türkiye “tomou uma posição clara” sobre as hostilidades e não permite que nenhum navio de guerra passe pelo Bósforo.

No início deste mês, a Reuters informou que os EUA haviam alertado Ancara de que poderia enfrentar punições caso decidisse exportar produtos químicos, microchips e outros produtos para a Rússia que poderiam ser usados ​​para fins militares.

Desde o início da operação militar de Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022, os países ocidentais impuseram sanções sem precedentes à Rússia, proibindo, entre outras coisas, a venda de tecnologias sensíveis em um esforço para prejudicar sua economia.

No final de dezembro, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o Ocidente “guerra de sanções total” não conseguiu provocar o colapso da economia nacional.

Türkiye se opõe às restrições ocidentais contra a Rússia, mas disse que não permitirá que sejam contornadas em seu território. Ancara pressionou repetidamente os dois lados a se envolverem em negociações de paz, oferecendo seus serviços de mediação. Também desempenhou um papel vital na intermediação de um acordo de grãos para desbloquear as exportações agrícolas via Mar Negro da Rússia e da Ucrânia em julho passado.