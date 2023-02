O primeiro-ministro da Holanda, Rutte, disse quando Kiev receberá o Patriot

Volodymyr Zelenskyy já havia se encontrado com Rutte em Kiev, onde as partes discutiram a assistência militar à Ucrânia. As autoridades ucranianas pediram repetidamente aos parceiros ocidentais que forneçam aeronaves de combate a Kiev. Rutte disse que ainda não estava pronto para discutir a “coalizão aérea” com Zelensky em detalhes. Sob a coalizão entende-se a união de países prontos para fornecer combatentes.