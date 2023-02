As importações da Índia da Rússia sobem 400% – mídia – CMIO

As importações da Índia da Rússia atingida pelas sanções aumentaram 400% até agora neste ano fiscal, informou o site de notícias Nikkei Asia na sexta-feira, citando os dados mais recentes do Ministério do Comércio da Índia.

O crescimento é atribuído às compras em grande escala de petróleo bruto com desconto da Rússia em meio às sanções ocidentais, que recentemente visaram as exportações do país de petróleo e derivados marítimos, incluindo combustível e gasolina.

A Rússia teria sido classificada como o quarto maior da Índia “nação de origem da importação de mercadorias” nos primeiros 10 meses do atual ano fiscal até março, depois da China, dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos.

O valor total das importações indianas da Rússia totalizou US$ 37,31 bilhões, acima dos US$ 7,71 bilhões no mesmo período do ano anterior, marcando um crescimento de 384%. A Rússia respondeu por 6,2% das importações totais do país do sul da Ásia no período.













A Índia comprou “uma grande quantidade de petróleo bruto, converteu-o em produtos petrolíferos refinados e vendeu-o”, disse o secretário de Comércio, Sunil Barthwal, conforme citado pela mídia.

As exportações de produtos petrolíferos da Índia também tiveram um aumento significativo. De abril de 2022 a janeiro de 2023, totalizaram US$ 78,58 bilhões em termos monetários, ante US$ 50,77 bilhões no período correspondente do exercício anterior.

A Índia, que é o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo, importando mais de 80% de suas necessidades, comprou mais de 60% de seu petróleo bruto de países do Oriente Médio.

Em dezembro, o ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, disse que as refinarias indianas buscariam os melhores negócios onde quer que os encontrassem.

“Gostaria de esclarecer que não pedimos às nossas empresas que comprem petróleo russo”, disse. ele disse. “Pedimos às nossas empresas que comprem petróleo que seja a melhor opção que possam obter. Agora, depende do que o mercado oferece.”

