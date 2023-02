Os exércitos foram “esvaziados” nas últimas três décadas, disse Ben Wallace

Depois de prometer fornecer à Ucrânia tanques pesados ​​modernos, muitas nações ocidentais descobriram agora que uma parte significativa de seu armamento não é adequada para participar de nenhum conflito, disse o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace.

Em entrevista ao Der Spiegel no sábado, Wallace observou que a Alemanha organizou uma reunião com seus aliados da OTAN esta semana para discutir as entregas de tanques. “Foi aí que os problemas ficaram óbvios. A decisão política está aí… Os políticos enviaram seus militares aos depósitos apenas para descobrir que seus tanques não estão operacionais ou consertados para serem entregues na Ucrânia”. ele disse.

Segundo Wallace, a OTAN tem de enfrentar a dolorosa verdade de que “nossos exércitos foram mais ou menos esvaziados nos últimos 30 anos… Há números de quantos tanques cada país tem. Mas há a realidade que nos diz que muito poucos deles estão operacionais”, ele notou.

Quando perguntado se os tanques chegariam à Ucrânia a tempo, o chefe da defesa britânica fez uma ligação para "dê aos outros parceiros um pouco mais de tempo", descrevendo a armadura de fabricação ocidental como "não é uma bala de prata para vencer a guerra instantaneamente" e destacando a importância de treinar as tropas de Kiev.













Wallace continuou dizendo que questões semelhantes se aplicam à munição. “Também em termos de estoques de munição, descobrimos que nossos planos de paz não eram suficientes. Não contávamos com uma guerra real, então os números-alvo para a munição eram muito baixos”, ele disse.

Em janeiro, o Reino Unido, a Alemanha e os EUA decidiram fornecer a Kiev blindagem pesada moderna – tanques Challenger 2, Leopard 2 e M1 Abrams, respectivamente. A Alemanha também aprovou a reexportação de Leopard 2s de terceiros países para a Ucrânia, com o chanceler Olaf Scholz apontando recentemente que muitas nações que pediram permissão de reexportação a Berlim falharam em entregar os tanques.

A Rússia alertou repetidamente o Ocidente contra o fornecimento de armas à Ucrânia, dizendo que isso apenas prolongaria as hostilidades. O secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que tanques ocidentais foram enviados a Kiev “vai queimar” e não conseguirá mudar o resultado do conflito.