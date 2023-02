Gigante europeu da eletricidade registra perdas recordes – CMIO

A Electricite de France (EDF) registrou uma perda recorde em um único ano de € 17,9 bilhões (cerca de US$ 19 bilhões) para 2022, elevando as dívidas gerais da gigante de energia para € 64,5 bilhões.

As perdas, que contrastam com um lucro de € 5 bilhões em 2021, são as terceiras maiores da história corporativa francesa e as piores em mais de duas décadas. A queda ocorre apesar de um aumento de 70% nas receitas da EDF, que totalizaram € 144 bilhões devido aos aumentos nos preços globais de energia.

O produtor de eletricidade, em grande parte estatal, enfrentou um 2022 difícil devido a um número sem precedentes de interrupções em seus reatores, bem como ao limite introduzido pela França para ajudar empresas e famílias a lidar com os preços crescentes da energia.

Devido à queda significativa na produção de eletricidade, a EDF foi forçada a comprar energia para compensar o déficit no mercado francês, enquanto os preços da eletricidade atingiram níveis recordes.

Em 2022, a empresa gastou € 121 bilhões apenas em compras de combustível e energia, três vezes o valor de 2021. No ano passado, a França se tornou importadora líquida de eletricidade pela primeira vez em mais de quatro décadas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Pior queda de ações até agora para gigante da eletricidade da Europa

Em julho, as autoridades francesas anunciaram planos para obter o controle total da EDF, a maior concessionária de energia do país, para apoiar a empresa e garantir a soberania energética do país em meio ao conflito na Ucrânia e às mudanças climáticas.

No entanto, o processo foi paralisado devido a uma ação movida por acionistas e funcionários da EDF, que consideraram inaceitáveis ​​os termos da nacionalização da empresa. O governo francês detém atualmente 96% das ações da EDF.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT