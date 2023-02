Estado da UE encerra a era do visto dourado – CMIO

Portugal anula direito de não europeus reivindicarem residência em troca de investimento

As autoridades de Portugal anunciaram um volumoso pacote de medidas econômicas que inclui o encerramento de um dos esquemas de ‘visto de ouro’ mais procurados na Europa, que fornece residência portuguesa a cidadãos de fora da UE em troca da compra de imóveis ou outros investimentos.

A decisão de Lisboa de suspender a emissão de novos vistos gold em troca de tais investimentos, que deram a quem podia pagar estatuto de residência e acesso à zona de viagens sem fronteiras da UE, foi anunciada quinta-feira pelo primeiro-ministro do país, António Costa.

A etapa visa “lutar contra a especulação de preços no mercado imobiliário”, disse o primeiro-ministro, acrescentando que a crise agora afeta todas as famílias, não apenas as mais vulneráveis.

O programa ‘Golden Visa’ atraiu 6,8 bilhões de euros (US$ 7,3 bilhões) em investimentos desde seu lançamento em 2012, com a maior parte do dinheiro indo para o setor imobiliário. Para obter a residência portuguesa era preciso investir mais de € 280.000 (mais de $ 300.000) em imóveis ou pelo menos € 250.000 (cerca de $ 268.000) nas artes. Uma vez que uma pessoa obtinha residência, ela era obrigada a passar apenas sete dias por ano no país para manter seu direito de livre circulação em todo o bloco.

O pacote de medidas recém-anunciado também inclui a proibição de novas licenças para Airbnbs e alguns outros aluguéis de férias de curto prazo, exceto em locais remotos.













Os aluguéis e os preços das casas dispararam em Portugal, que atualmente é classificado como um dos países mais pobres da Europa Ocidental. Em 2022, os salários mensais de mais de 50% dos trabalhadores portugueses mal chegavam a € 1.000 (US$ 1.100), enquanto os aluguéis só em Lisboa subiram 37%. Enquanto isso, a taxa de inflação de 8,3% do país apenas exacerbou seus problemas.

Ainda não está claro quando as medidas, que valem pelo menos € 900 milhões (US$ 962,19 milhões), entrarão em vigor. Segundo a PM, algumas seriam aprovadas no próximo mês e outras serão votadas pelos parlamentares.

A decisão de Portugal segue a da Irlanda, que uma semana antes havia descartado seu esquema de vistos gold ou ‘Programa de Investidores Imigrantes’, que costumava oferecer residência irlandesa em troca de um investimento de € 500.000 (US$ 540.000) ou três anos de um investimento anual de um milhão de dólares. euros (US$ 1,1 milhão) de investimento no país.

Enquanto isso, na Espanha, um projeto de lei foi submetido ao congresso para acabar com sua iteração do esquema de ‘visto gold por compra de propriedade’, já que teve um impacto considerável nos preços da habitação lá, empurrando os nacionais para fora do mercado, especialmente nas grandes cidades e destinos turísticos mais populares.

Introduzido em 2013, o programa permite que estrangeiros obtenham uma autorização de residência na Espanha comprando imóveis no valor mínimo de € 500.000 no país.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT