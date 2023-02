Turquia retomará negociações sobre adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse que a próxima reunião no âmbito do mecanismo tripartido sobre o processo de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN será realizada em Bruxelas em um futuro próximo.

“Discutimos (com Anthony Blinken) a expansão da OTAN, as expectativas de Ancara desses dois países (Finlândia e Suécia). Anteriormente, pausamos o mecanismo trilateral, em um futuro próximo a reunião será realizada na sede da OTAN em Bruxelas. Nossos colegas terão a oportunidade oportunidade de avaliar as medidas tomadas na reunião na presença de delegados da OTAN”, disse Cavusoglu em entrevista coletiva com Blinken na segunda-feira em Ancara.