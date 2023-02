Pesquisa revela como os britânicos se sentem sobre o impacto do Brexit na economia – CMIO

Quase dois terços dos britânicos acreditam que o Brexit foi prejudicial à economia, com quase metade dizendo que diminuiu a influência global do país, descobriu uma nova pesquisa.

De acordo com uma pesquisa da Savanta encomendada pelo Independent e divulgada no domingo, 61% dos entrevistados acham que desde que o Reino Unido deixou a UE no final de 2020 após os resultados do referendo histórico de 2016, sua economia se deteriorou. Apenas 13% acham que o Brexit melhorou.

Além disso, 55% dos entrevistados disseram que deixar a UE tornou vários bens menos disponíveis, com apenas 14% afirmando o contrário.

Um total de 47% dos entrevistados acha que sua situação financeira piorou devido ao Brexit, enquanto 13% sentem que agora estão melhor.

Quase metade – 47% – acredita que o Brexit reduziu a influência global do Reino Unido, com 16% argumentando que a posição global do país se fortaleceu. Outros 53% dizem que o Brexit azedou os laços entre o Reino Unido e a UE, enquanto 13% acreditam no contrário.













Comentando os resultados da pesquisa, o diretor do Savanta, Chris Hopkins, observou que “há uma forte percepção de que o Brexit não foi muito bem”, sugerindo que parece haver “poucas evidências nas percepções dos Remainers e Leavers de que o Brexit deixou o Reino Unido em um estado melhor.”

Na semana passada, um estudo de Jonathan Haskel, membro externo do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, descobriu que a decisão do Reino Unido de deixar a UE custou mais de £ 29 bilhões (US$ 34,9 bilhões) em investimentos perdidos. Outra análise da Bloomberg no início deste mês estimou que a economia da Grã-Bretanha estava perdendo cerca de £ 100 bilhões (US$ 120 milhões) anualmente devido à sua separação com a UE.

Uma pesquisa de janeiro, também conduzida por Savanta, descobriu que 65% dos britânicos querem ter outro voto no Brexit e, potencialmente, trazer o Reino Unido de volta à UE.