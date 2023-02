O cientista político compartilhou suas expectativas com o discurso de Biden na Polônia

O presidente dos EUA, Joe Biden, inicia uma visita de dois dias à Polônia na segunda-feira, durante a qual se reunirá com líderes do flanco oriental da OTAN e abordará o conflito na Ucrânia. Conforme noticiado anteriormente na Casa Branca, a visita vai durar até 22 de fevereiro . Como parte de sua visita ao país, Biden se reunirá com o presidente polonês Andrzej Duda, bem como com “líderes do flanco oriental da OTAN”.