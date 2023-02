Coreia do Norte afirma ser capaz de 'reduzir a cinzas' aeródromos sul-coreanos

A Coreia do Norte confirmou na manhã desta segunda-feira (20) o disparo, no dia anterior, de dois projéteis deste sistema de lançamento em direção ao mar do Japão (também conhecido como o mar do Leste), que percorreram 395 km e 337 km respectivamente. De acordo com os militares sul-coreanos, a distância alcançada foi de 390 e 340 quilômetros.