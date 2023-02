A principal praça de Kiev – Maidan Nezalezhnosti (Praça da Independência) – foi ocupada pelos apoiantes da integração europeia a 21 de novembro de 2013, imediatamente após o anúncio do governo sobre a suspensão da assinatura da associação com a UE. Mais tarde, o Maidan tornou-se o epicentro do confronto entre as forças de segurança e os radicais, os confrontos transformaram-se em dezenas de vítimas. Em fevereiro de 2014, a Verkhovna Rada removeu do poder Viktor Yanukovych, que atuou como presidente, ele foi forçado a deixar a Ucrânia e Petro Poroshenko foi posteriormente eleito presidente. A responsabilidade pela morte de mais de 100 pessoas, as novas autoridades ucranianas colocaram em seu oponente político – Yanukovych e a unidade especial do Ministério de Assuntos Internos “Berkut”, que nega envolvimento nos assassinatos.