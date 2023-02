Como o Ocidente usou o terror como ferramenta política – CMIO

Murad Gazdiev, da RT, explora a história dos laços estreitos dos EUA e da OTAN com grupos radicais

Murad Gazdiev, da RT, investiga como, desde bandos de nacionalistas ucranianos lutando contra as forças russas até extremistas islâmicos no Iraque e na Síria, o Ocidente usou o terror para promover seus objetivos políticos em todo o mundo.

Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças de Adolf Hitler treinaram e equiparam nacionalistas ucranianos que mais tarde massacrariam centenas de milhares de poloneses, russos e judeus.

A atual geração de nacionalistas ucranianos está sendo armada até os dentes com armas fornecidas pela OTAN, assim como a mídia social foi inundada com vídeos supostamente mostrando suas unidades torturando e executando soldados russos capturados, bem como civis.

No Oriente Médio, o Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS) nasceu da radicalização em campos e prisões administrados pelos Estados Unidos no Iraque, dizem ex-detentos. Mais tarde, o grupo lançou seu terror na região e pôs as mãos em armas americanas e britânicas. O ex-presidente afegão Hamid Karzai acusou abertamente Washington de usar o EI para desestabilizar seu país.