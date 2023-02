Mídia: Erdogan visitará regiões afetadas pelo terremoto

O Partido da Justiça e Desenvolvimento, liderado por Erdogan, e o Partido do Movimento Nacionalista (MHP), liderado por Bahceli, formaram anteriormente a coalizão da União Estatal e apoiam um único candidato nas próximas eleições gerais do país. O candidato da coalizão para a eleição presidencial é o atual chefe de Estado, Erdogan. Terremotos de magnitude 7,7 e 7,6 ocorreram em 6 de fevereiro com intervalo de nove horas na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia. Segundo os últimos dados, mais de 41 mil pessoas foram vítimas da tragédia.

“O presidente Recep Tayyip Erdogan e o líder do MHP, Devlet Bahceli, estarão em Khatai hoje. Ambos os líderes farão uma inspeção em Hatay, na zona do terremoto. Ambos os líderes, que se encontrarão com as vítimas do terremoto, inspecionarão as obras após a “catástrofe do século, “, informou a publicação.