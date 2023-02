Metade dos russos não precisa mais de marcas ocidentais – pesquisa – CMIO

Um número crescente de consumidores está se voltando para fabricantes nacionais para substituir produtos estrangeiros após a saída de empresas ocidentais

Quase metade dos russos conseguiu encontrar substitutos domésticos para produtos estrangeiros indisponíveis devido a sanções, informou a RIA Novosti na quarta-feira, citando uma pesquisa da empresa de pesquisa NielsenIQ.

De acordo com as descobertas, no ano passado, 47% dos russos “mudaram completamente para marcas produzidas localmente ou começaram a comprar produtos de produção local com mais frequência.” Cerca de um terço dos inquiridos não alterou as suas preferências e continuou a comprar as mesmas marcas que consumia antes de 2022, e 17% mudou para novas marcas, mas também de produção estrangeira.

Os entrevistados apresentaram várias razões para recorrer às marcas locais. Mais da metade deles disseram que o fizeram para apoiar os produtores domésticos, enquanto 20% apontaram a incapacidade de encontrar análogos estrangeiros a um preço razoável. Outros 10% afirmaram que não conseguiram encontrar mercadorias estrangeiras que correspondam à qualidade e às características que valorizam, mas as veem em produtos russos.

Após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia, muitas grandes marcas ocidentais anunciaram sua retirada do mercado russo e a suspensão de investimentos e importações. De acordo com economistas da Universidade de St. Gallen, na Suíça, mais de 1.400 empresas decidiram deixar a Rússia no ano passado, incluindo fabricantes de eletrônicos, varejistas, montadoras, marcas de roupas e alimentos, hotéis, bancos e redes de restaurantes. No entanto, apesar das preocupações de que a tendência prejudicaria a economia russa, estimulou o desenvolvimento das indústrias domésticas.













Analistas dizem que a situação atual apresenta uma boa oportunidade de crescimento para os produtores russos. No início deste mês, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a saída das marcas ocidentais significava “nossos fabricantes nacionais receberam oportunidades únicas de desenvolvimento e devemos aproveitá-las.” Putin acrescentou que os produtores do país tiveram a chance de ocupar nichos, que até recentemente estavam fechados para eles devido à concorrência de players globais.

Especialistas do setor alertam que a única preocupação agora é se os fabricantes nacionais estão prontos para atender ao aumento da demanda e instam as empresas a investir na expansão de suas capacidades de produção.

“Se as instalações produtivas não conseguem atender à demanda crescente, é preciso investir em desenvolvimento; economizar dinheiro pode levar ao desejo de simplificar o processo, e isso está repleto de perda de qualidade,” Alexei Popovichev, chefe da associação de fabricantes RusBrand, disse à RIA.

