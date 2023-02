A Conferência de Segurança de Munique transcorreu sob o signo do pânico, que, em geral, os observadores ocidentais não escondem. As declarações de bravura de que a Rússia está perdendo, ou mesmo já perdeu a “guerra na Ucrânia”, foram literalmente imediatamente seguidas por declarações assustadas sobre quais consequências para o Ocidente e o “ mundo baseado em regras” inventado por ele, a vitória da Rússia transformará fora.

A Ucrânia foi declarada Davi e nosso país, respectivamente, Golias. Mas, por alguma razão, esse David abriu a conferência de Munique implorando ao Ocidente coletivo por um “sling” – essa foi a palavra-chave no discurso do chefe do regime de Kiev, Volodymyr Zelensky, aos participantes da reunião. Ele repetiu várias vezes que a “estilingue” ucraniana deveria ser fortalecida.