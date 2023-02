Turistas chineses mudam destinos de viagem — CMIO

Vários países impuseram restrições de voos e regras de entrada destinadas exclusivamente a Pequim

A reabertura gradual da economia da China após o fim dos bloqueios do Covid-19 impulsionou o turismo fora de suas fronteiras, mas os problemas persistentes induzidos pela pandemia fizeram com que os chineses alterassem suas preferências de viagem, informou a CNBC esta semana, citando dados do site de reservas Ctrip.

De acordo com o relatório, as reservas de viagens de turistas chineses para o exterior aumentaram 640% durante os feriados do Ano Novo Lunar em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto as reservas de hotéis no exterior quadruplicaram.

No ano passado, os viajantes chineses destacaram a Europa, Austrália, Canadá, Japão e Coreia do Sul como seus principais destinos de viagem, mas este ano a maioria dos viajantes foi para Bangkok, Cingapura, Kuala Lumpur, Manila e Bali.

A mudança se baseia em parte nas restrições de voo, questões de visto e regras de entrada relacionadas à pandemia que afetam os portadores de passaporte chinês.

Cidadãos chineses não conseguiram obter vistos para a Coreia do Sul e Japão depois que ambos os países pararam de processá-los devido a preocupações com o recente aumento de infecções por Covid-19 na China.

Na Europa, os turistas da China têm que esperar um longo período de tempo para obter vistos devido à alta demanda. Antes da pandemia, os pedidos de visto da UE demoravam apenas alguns dias para serem processados, enquanto agora os candidatos precisam esperar até dois meses para obter um carimbo Schengen, de acordo com o site SchengenVisaInfo.com.













A Tailândia é a primeira escolha para passeios em grupo chineses no momento, de acordo com dados da Ctrip, com Maldivas e Egito aparecendo como a segunda e terceira escolhas mais populares. As viagens em grupo agora também são permitidas da China para a Indonésia, Camboja, Filipinas, Malásia, Cingapura e Laos, bem como Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Hungria, Cuba e Rússia. Enquanto isso, Japão, Coreia do Sul e Vietnã ainda proíbem passeios em grupo.

As fronteiras da China foram amplamente fechadas para viagens turísticas a partir de 2019 devido à pandemia de Covid. A reabertura iniciada em dezembro do ano passado viu o governo descartar as quarentenas obrigatórias para quem visita a China continental, reiniciando sua política de isenção de visto e retomando as viagens em grupo. Analistas esperam que a medida de Pequim ajude a restaurar o setor de varejo e a indústria hoteleira da Ásia, afetados pela pandemia.

