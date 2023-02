Seul impõe sanções contra aqueles que contribuem para o programa de mísseis norte-coreano

Quanto ao resto das pessoas que caíram sob as sanções, Lee Sun-woo era funcionário da missão comercial norte-coreana na Mongólia e está associado à exportação de armas e artigos de luxo para a RPDC. Kim Soo Il, representando o departamento de indústria militar do partido norte-coreano no Vietnã, está envolvido na exportação de minerais norte-coreanos e outras coisas. Lee Seok está associado ao transporte de componentes eletrônicos para a RPDC em nome do Departamento da Indústria de Mísseis do Partido RPDC e também é o chefe do escritório norte-coreano Air Koryo em Dandong, na China