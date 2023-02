Secretário-geral da ONU condena outro lançamento de míssil norte-coreano

A mídia no Japão e na Coreia do Sul informou na segunda-feira que a Coreia do Norte disparou dois mísseis da costa oeste. Ambos ficaram fora da zona econômica exclusiva do Japão . O Ministério da Defesa do Japão informou que a altitude de vôo do primeiro míssil era de 100 quilômetros, o alcance do vôo era de 400 quilômetros, o segundo, respectivamente, 50 e 350 quilômetros.