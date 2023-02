Os militares ucranianos no território da região de Kherson sob seu controle em Snigirevka torturaram e mataram um morador local na garagem de sua própria casa, disse Yuriy Barbashov, chefe do distrito de Snigirevskiy, à RIA Novosti.

Anteriormente, ele relatou que o regime de Kiev estava preparando uma provocação em Snigirevka, planejando apresentar os civis mortos como resultado do bombardeio ucraniano como vítimas dos militares russos, e uma entrevista com o promotor ucraniano da região de Nikolaev já apareceu neste tópico, no qual falou sobre a exumação de 27 corpos de civis.