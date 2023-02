A RPDC anunciou a capacidade de “incinerar” aeródromos inimigos

A Coreia do Sul e os Estados Unidos realizaram um exercício de aviação conjunto no domingo envolvendo aeronaves F-16 dos EUA e um bombardeiro pesado B1-B, bem como caças F-35A e F-15K da Força Aérea da Coreia do Sul. Seul disse na época que os exercícios estavam sendo realizados em resposta ao lançamento do míssil balístico intercontinental Hwaseong-15 (ICBM) pela RPDC no sábado.